Кремль может не допустить коммуниста Ищенко на новые выборы в Приморье

В Кремле обсуждают сценарии неучастия Андрея Ищенко, вышедшего во второй тур во время выборов в Приморье, в новых выборах главы региона, пишет «Дождь».

По информации источников издания, рейтинги врио губернатора Приморья Олега Кожемяко пока почти вдвое ниже, чем у его конкурента. Собеседники сообщили, что видели свежие данные социологии, не уточнив, какой из центров эти измерения проводил. Официально ведущие социологические центры никаких данных после окончания сентябрьских выборов не публиковали.

Источники отмечают, что у Кожемяко пока достаточно высокий антирейтинг, превышающий рейтинг. При этом врио главы края — известный человек в Приморье: он здесь родился, имел свой бизнес и начинал политическую карьеру, а с 2005 года руководил соседними областями (Сахалином, Амуром и Корякией). Он идёт на выборы самовыдвиженцем, отказавшись от поддержки единороссов (федеральный рейтинг партии резко упал в последние месяцы).

Обычно на старте низкая известность и низкий антирейтинг, а в данном случае — наоборот. И это затрудняет планирование стратегии кампании, объясняет один из собеседников. После назначения Кожемяко в отставку ушёл популярный мэр Владивостока Виталий Веркеенко, объяснив это отсутствием мотивации. Кожемяко раскритиковал Веркеенко за это решение. Это может быть свидетельством сопротивления местных элит, говорит технолог, наблюдающий за кампанией. По его словам, в Приморье Кожемяко ожидают самые тяжёлые выборы из тех, в которых он принимал участие.

Чтобы спасти ситуацию, Кремль хочет не допустить участия в выборах Ищенко, говорят два собеседника, близкие к администрации президента. В обычной ситуации допуск Ищенко зависел бы от социологии, но она, скорее всего, будет нерелевантной, как это было и перед первыми выборами (тогда, по словам собеседников в Кремле, социология показывала победу провластного кандидата Андрея Тарасенко, провалившегося во втором туре). Сейчас логичнее Ищенко не допустить, поскольку допуск — это риск, отмечает наблюдающий за ситуацией в Приморье технолог. Люди голосовали не за Ищенко, а против Тарасенко, против «варяга», поэтому на новых выборах ему делать нечего, подтверждает эту логику кремлёвский чиновник.

Основной сценарий недопуска Ищенко на новые выборы, как следует из слов собеседников «Дождя», — это его непрохождение через муниципальный фильтр: без помощи единороссов выйти в финал предвыборной гонки коммунист всё равно не сможет. Однако сами коммунисты пока не приняли решение об участии или неучастии Ищенко в новой кампании. 8 октября Ищенко заявил, что в конце октября партия проведёт конференцию, на которой выдвинет кандидата на декабрьские выборы.