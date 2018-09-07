Экс-глава «Роскосмоса» стал полпредом в Приволжском федеральном округе

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров стал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, сообщается в опубликованном на сайте Кремля указе президента России Владимира Путина.

До этого пост полпреда в ПФО занимал Михаил Бабич, который получил должность посла России в Белоруссии.

Ранее Игорь Комаров также был назначен заместителем министра по науке и высшему образованию. Приказ о назначении Комарова подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С января 2015 года по май 2018 года Игорь Комаров занимал пост генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». На этом посту его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.