Экс-депутат Госдумы Дмитрий Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении своим заместителем экс-депутата Госдумы Дмитрия Ионина, со ссылкой на документ пишет E1.ru.

На новой должности Ионин будет курировать министерство цифрового развития и внешние связи. Согласно указу, он приступит к обязанностям 18 октября 2021 года.

Дмитрий Ионин был фаворитом осенних выборов в Госдуму по Берёзовскому одномандатному округу, однако снял свою кандидатуру, объяснив такое решение угрозами, которые получали члены его команды. Также он баллотировался в региональном списке «Справедливой России — За правду» под вторым номером, но это место оказалось непроходным. После этого стало известно, что он может получить назначение в правительство.