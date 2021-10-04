Экс-депутат Госдумы Дмитрий Ионин перейдёт в свердловское правительство

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин, у которого не получилось пройти в Госдуму с партией «Справедливая Россия — За правду» на новый срок, станет вице-губернатором Свердловской области, со ссылкой на высокопоставленный источник пишет E1.ru.

«Он будет курировать в том числе Министерство цифрового развития и связи, также ему предложат другие направления, которые пока обсуждаются», — заявил источник.

При этом функционал перешедшего в Госдуму вице-губернатора Сергея Бидонько, который отвечал за внутреннюю политику региона, Ионину по наследству не перейдёт. Назначение может состояться уже на этой неделе.

В свердловском правительстве есть Министерство цифрового развития, в конце сентября на открытом конкурсе его возглавил Михаил Пономарьков.

Дмитрий Ионин не подтвердил эту информацию.

«Могу сказать, что ряд переговоров в плане дальнейшей работы ведётся. Думаю, скоро наступит ясность», — сказал политик.

Дмитрий Ионин — один из самых заметных политиков Свердловской области. Изначально он участвовал в выборах по списку партии и по одномандатному округу. В Берёзовском округе он был фаворитом, но снял свою кандидатуру. Пройти по списку партии Ионин не сумел — мандат достался руководителю свердловской ячейки эсеров Андрею Кузнецову.