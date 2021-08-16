Депутат Дмитрий Ионин снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму в Берёзовском округе

Действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в эфире «4 канала» сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов по Берёзовскому одномандатному округу Свердловской области, пишет Znak.com.

«Я понимаю, что у меня нет финансовых ресурсов, административных ресурсов и олигархов за мной не стоит. Там есть тактический момент с уходом с одномандатного округа. Я сосредоточусь на работе по партийному списку. Моя задача — работать за право представлять Свердловскую область и Пермский край в Госдуме», — заявил Ионин.

Полностью от участия в выборах политик не отказывается — помимо одномандатного округа, ему в любом случае пришлось бы работать на партийный список.

«Я избираюсь по партийному списку, потому что бежать за двумя зайцами — не догонишь», — резюмировал депутат.

От того, что Ионин планирует снять свою кандидатуру в Берёзовском округе, выиграет ещё один действующий депутат Госдумы — единоросс Сергей Чепиков. Считалось, что рейтинг Ионина в округе либо превосходит рейтинг Чепикова, либо их шансы на победу примерно одинаковы.

Уход Ионина из округа фактически обеспечивает Чепикову победу. Дмитрию Ионину, по данным источника Znak.com, в качестве альтернативы была предложена должность в правительстве Свердловской области. Сам депутат это не комментирует.