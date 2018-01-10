Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков создал штаб наблюдения за президентскими выборами

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook сообщил о запуске проекта по централизованному наблюдению за выборами президента. Как говорится в посте, проект нужен для того, чтобы «не дать Путину получить в Москве тот результат, который он хочет, не позволить ему "подкрутить" явку и устроить фальсификации».

Как объясняет Гудков, на всех предыдущих выборах наблюдение осуществлялось, однако не было централизованным: различные партии, НКО и СМИ работали отдельно друг от друга. Теперь же предполагается создать единую схему «закрытости» участков наблюдением.

«Бронируйте участок наблюдения на карте Москвы на https://msk.gudkov.ru/, расскажите об этом проекте в соцсетях, финансируйте работу штаба. В Москве около 3,5 тысяч избирательных участков, на каждый для надёжности нужно по два наблюдателя, то есть 7 тысяч человек. Одним из них, я надеюсь, станете вы», — пишет Гудков.

В рамках проекта политик обещает произвести отбор кандидатов в наблюдатели, разделяющих демократические взгляды, провести их обучение и обеспечить поддержку в день президентских выборов.

При этом проект создаётся с прицелом на мэрские выборы, результат которых он не считает предрешённым.

Напомним, Алексей Навальный, ранее не допущенный к участию в президентских выборах и призывавший к «забастовке избирателей», допускал возможность участия своих сторонников в наблюдении. Готовность к сотрудничеству с проектом Гудкова подтвердил и координатор региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев, кроме того, о намерении работать вместе с Гудковым уже заявили в «Яблоке», проект также «приветствовали» в «Голосе».

В своём обращении Гудков подчеркнул, что «весной будут формироваться новые составы избирательных комиссий, и мы хотим, чтобы в каждой из них был наш сторонник с правом решающего голоса. На участке, где в составе комиссии работает хотя бы один честный человек, невозможно сжульничать».