«Экономят на детях под шумок». В Нижнем Тагиле родители жалуются на питание в детских садах

В Нижнем Тагиле родители жалуются на питание в детских садах МАДОУ «Радость». Горожане недовольны тем, что в дошкольных учреждениях уже в течение нескольких месяцев не дают детям фрукты, при этом «цена за питание и содержание в садиках меньше не стала».

«У меня ребёнок ходит в детский сад, и им всю зиму вообще никаких фруктов не дают! – возмутилась Анастасия, чей сын посещает детский сад № 20. – Я недавно воспитательницу спросила, почему детям не дают ни яблок, ни груш, как раньше. А она мне пояснила, что это распоряжение по всему объединению МАДОУ "Радость" от Елены Городиловой в связи со всякими кишечными инфекциями и гепатитом А... Всю зиму практически в каждом детском саду Тагила были закрыты группы на карантин по ОРВИ и гриппу. Фрукты – это витамины, а нам в меню их заменяют тушёной свёклой и морковкой. Овощи – это тоже хорошо, но питание должно быть сбалансированным. Они сами витамины детям вместо фруктов не давали. Цена на питание меньше не стала, как платили мы городу 1750 рублей в месяц за питание и содержание, так и платим. Экономят на детях под шумок! При этом во всех других объединениях города фрукты постоянно дают, по крайней мере, яблоки».

«Раньше у меня дочка всегда из садика с фруктом выходила, там она их не ела, ела дома. Зимой я заметила, что она больше не берёт фрукты с собой и обрадовалась – подумала, что в садике их есть, наконец-то, начала. Спросила у неё, а оказалось, что им фрукты с осени не дают. Разве это нормально? Детям ведь так нужны витамины, особенно сейчас», – рассказала Алёна, её дочка ходит в один из детских садов МАДОУ «Радость» на Гальянке.

Руководитель МАДОУ «Радость» Елена Городилова сообщила АН «Между строк», что фрукты в детских садах перестали давать после того, как вышел соответствующий приказ нижнетагильского управления образования.

«В прошлом году был приказ от управления образования. Когда точно он был, сейчас я вам не могу сказать, надо его искать. Были введены ограничения в связи с ростом числа кишечных инфекций. Меры эти никто не отменил», – пояснила Городилова.

Получить оперативный комментарий в управлении образования агентству не удалось, между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что в прошлом году действительно вводились ограничительные меры, но лишь на некоторое время.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: сайт МАДОУ «Радость»