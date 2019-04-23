Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун завершает карьеру из-за проблем со здоровьем, пишет РИА Новости.

«Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий, я просто вдруг отчётливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь и к чему она идёт», — заявил фигурист.

В 2018 году уроженец Екатеринбурга Максим Ковтун одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Саранске. До этого он долгое время отказывался от выступлений и снимался с соревнований из-за проблем со здоровьем.