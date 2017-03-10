Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира по синхронному катанию

Команда «Юность» из Екатеринбурга одержала победу на юниорском чемпионате мира по синхронному катанию, проходившем в Канаде. Своих ближайших соперников уральские фигуристки опередили более чем на 10 баллов.

По итогам короткой программы екатеринбурженки стали вторыми, но сумели наверстать отставание в произвольной программе, где выступали последними.

«Да, мы сделали это! Не верится, что всё это происходит на самом деле. Столько совместных усилий, боли и слёз, постоянных тренировок, поддержки родных, друзей, незнакомых людей и, главное, каждой девочки из нашей команды и тренеров. Всё воедино привело нас к мировой победе. Спасибо каждому, кто был рядом всё это время. Спасибо, моя любимая и неповторимая команда. Я вас люблю», – написала у себя в Instagram участница екатеринбургской команды Елизавета Медведева.

Серебро чемпионата досталось команде «Финтастик» из Финляндии. Третье место заняла команда «Мушкетерс», также представлявшая Финляндию.

В чемпионате в Канаде участвовали 19 команд из 14 стран мира. «Юность» неоднократно выигрывала чемпионат страны, первое место на первенстве планеты уральские девушки выиграли впервые.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru