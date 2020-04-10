Екатеринбургская епархия объявила об отмене пасхального крестного хода из-за коронавируса

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили об отмене пасхального крестного хода в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса. Вместо этого в храмах в 16:00 по местному времени пройдёт Пасхальная вечерня.

Как пишет Znak.com, богослужение из Храма на Крови будет транслироваться по телевидению.

«Главное в этот день — молиться и радоваться о Господе Воскресшем!» — подчеркнули в епархии.

В прошлом году пасхальный крестный ход в Екатеринбурге собрал более 20 тысяч жителей региона.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».