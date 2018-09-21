Егора Бычкова допросили по делу о поджоге машины медиаменеджера Александра Соловьёва

Директора АН «Между строк» Егора Бычкова допросили в пятницу, 21 сентября, в качестве свидетеля по делу о поджоге автомобиля известного тагильского бизнесмена и медиаменеджера Александра Соловьёва. Повестку от следователя ОП № 16 Вероники Зиминой накануне вечером засунули в дверь квартиры, в которой проживают родители Бычкова и зарегистрирован он сам.

«Следователь интересовалась, знаю ли я Александра Соловьёва, были ли у меня с ним конфликты и где я был в ночь, когда у него подожгли автомобиль. Указал ли Соловьёв меня в качестве подозреваемого, следователь не призналась, хотя сказала, что он подозревает полгорода. Поводом для допроса, по словам следователя, является тот факт, что мы с ним конкуренты. На вопрос, будут ли допрошены руководители других СМИ Нижнего Тагила, Зимина ответила утвердительно, поэтому коллегам, наверное, надо ждать повестки. Ничего по существу дела я уважаемой сотруднице полиции сказать не смог, потому что ни разу в жизни даже не разговаривал с господином Соловьёвым. Потерял полтора часа времени», — прокомментировал АН «Между строк» Егор Бычков.

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа на парковке возле дома № 68 на ул. Дружинина (ГГМ) неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser бывшего директора «Тагил-ТВ» и владельца крупнейшего медиаселлера города «Агентство рекламных технологий» Александра Соловьёва. При этом от поджога серьёзно пострадали также стоящие рядом Hyundai Tucson и Hyundai ix35. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава. Им удалось ликвидировать открытое горение к двум часам ночи.

Сам Александр Соловьёв в интервью агентству «ТАУ» заявил, что не связывает поджог с работой его рекламного бизнеса.

«Я считаю, что это исключительно профессиональная деятельность в области СМИ, то есть связанная с журналистикой и с принципиальной позицией тех средств массовой информации, которые входят в холдинг», — говорил Александр Соловьёв.

Александр Соловьёв хорошо известен на медиарынке города ещё со времён мэра Николая Диденко (возглавлял Нижний Тагил с 1995 по 2008 год). Он руководил управлением информации администрации города и считался идеологом информполитики мэрии. В сентябре 2015 года Соловьёв вернулся в администрацию города после семилетнего отсутствия, получив должность замдиректора муниципального бюджетного учреждения «Агентство рекламно-информационного сотрудничества» (МБУ «АРИС»), а уже через месяц стал директором муниципальной телекомпании «Тагил-ТВ». В этой должности ему удалось задержаться до конца 2017 года, после чего он был со скандалом уволен. После назначения экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области фамилия бывшего «серого кардинала» мэрии вновь начала появляться в информационной повестке местных СМИ и анонимных Telegram-каналов.