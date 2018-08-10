В Нижнем Тагиле сожгли внедорожник известного медиаменеджера Александра Соловьёва (ФОТО)

Минувшей ночью на парковке возле дома № 68 на ул. Дружинина (ГГМ) неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser бывшего директора «Тагил-ТВ» и владельца крупнейшего медиаселлера города «Агентство рекламных технологий» Александра Соловьёва. При этом от поджога серьёзно пострадали также стоящие рядом Hyundai Tucson и Hyundai ix35. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава. Им удалось ликвидировать открытое горение к двум часам ночи.

«Это машина Александра Соловьёва, номер его машины я знаю, — рассказала АН "Между строк" соседка бывшего директора "Тагил-ТВ". — Какие-то неизвестные облили автомобиль горючей смесью и подожгли. Здесь работают камеры видеофиксации, но вряд ли по ним можно будет кого-нибудь узнать. Сам Александр, по-моему, ещё не вернулся с отдыха. Ладно хоть мы свою машину здесь не стали оставлять».

В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила подтвердили, что причиной пожара является поджог.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что на место поджога выехала следственно-оперативная группа.

«Работает следственно-оперативная группа с кинологом. Участковые сейчас проводят полный поквартирных обход, опрашивают возможных свидетелей. Также изучаются все записи с камер видеонаблюдения "Безопасного города". После проведения комплекса всех необходимых экспертиз будет принято процессуальное решение», — рассказали агентству в полиции.

Александр Соловьёв хорошо известен на медиарынке города ещё со времён мэра Николая Диденко (возглавлял Нижний Тагил с 1995 по 2008 год). Он руководил управлением информации администрации города и считался идеологом информполитики мэрии. В сентябре 2015 года Соловьёв вернулся в администрацию города после семилетнего отсутствия, получив должность замдиректора муниципального бюджетного учреждения «Агентство рекламно-информационного сотрудничества» (МБУ «АРИС»), а уже через месяц стал директором муниципальной телекомпании «Тагил-ТВ». В этой должности ему удалось задержаться до конца 2017 года, после чего он был со скандалом уволен. После назначения экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области фамилия бывшего «серого кардинала» мэрии вновь начала появляться в информационной повестке местных СМИ и анонимных Telegram-каналов.