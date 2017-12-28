Егор Копысов проиграл борьбу за пост главы ГГО креатуре Кулиша

Депутаты Горноуральского городского округа выбрали новым главой директора СМБУ ГГО «Служба пригородных кладбищ» Дмитрия Летникова. Об этом АН «Между строк» рассказал депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, присутствовавший на заседании.

«В результате голосования из четырёх кандидатов Дмитрий Летников с небольшим перевесом победил Егора Копысова. Я не могу комментировать, является ли это решение сенсацией. Это выбор депутатов, им с ним работать. Работала конкурсная комиссия, сегодня все кандидаты представили свои программы, ответили на вопросы. В результате тайного голосования депутаты сделали выбор», — прокомментировал АН «Между строк» Погудин.



Новый глава ГГО Дмитрий Летников



Считалось, что главным претендентом на пост главы округа является начальник управления ЖКХ тагильской администрации Егор Копысов. Источники АН «Между строк» сообщали, что его кандидатуру лоббировал мэр Сергей Носов. Летников считается креатурой экс-главы округа Николая Кулиша, который отозвал свою заявку на конкурс. Собеседники агентства также сообщали, что Дмитрия Летникова неофициально поддерживали министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и депутат Заксобрания, экс-глава Горнозаводского округа Михаил Ершов.

Помимо Летникова и Копысова, в финальной части конкурса также участвовали Александр Коновалов и замглавы администрации округа по ЖКХ и благоустройству территории Андрей Гебень.