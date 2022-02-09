Единый госэкзамен в 2022 году пройдёт в допандемийном формате

В 2022 году условия сдачи ЕГЭ снова изменятся. В 2022 году экзамен планируют провести в «допандемийном» формате. Кроме того, единый госэкзамен будут сдавать выпускники всех 11-х классов. Об этом «Известиям» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. А в 2021-м выпускники, которые не планировали поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Опыт двух последних лет показал, что порядка 10% обучающихся, завершающих обучение в 11 классе, не планировали поступать в вузы. В этом году подобных послаблений не будет», — добавил Музаев.

Изменятся и задания экзамена. В нём станет меньше задач, проверяющих память, и появятся задания, которые потребуют от выпускников анализа информации и рассуждения. Например, из профильного экзамена по математике разработчики планируют убрать ряд простых заданий, с которыми справлялось большинство школьников.

«В ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развёрнутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач. Кроме того, в выполнении ряда заданий школьникам придётся опираться на опыт выполнения учебных исследований и проектов», — рассказал Анзор Музаев.

Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ являются русский язык и базовая или профильная (для поступления в вуз) математика. ГВЭ могут сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья, ученики специальных учебно-воспитательных учреждений.