Единственный представитель Нижнего Тагила в конкурсе «Лидеры России» не смог войти в число победителей

Инженер ЕВРАЗ НТМК Константин Соколов не смог пробиться в сотню победителей Всероссийского конкурса «Лидеры России», итоги которого были подведены накануне в Сочи. Представитель тагильского металлургического комбината — единственный тагильчанин, попавший в число 300 финалистов и получивший право на образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Из 200 тысяч заявок в число победителей конкурса по подбору кадрового резерва для органов власти попали пять жителей Екатеринбурга. Все они, помимо гранта, получат наставника из числа известных деятелей политики и экономики. Сообщается, что Свердловская область заняла третье место по числу победителей в конкурсе.

«Я искренне поздравляю уральцев, вошедших в управленческую элиту страны. Хочу встретиться с ними в ближайшее время, познакомиться и предложить стажировку в своей команде», — написал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» был организован по прямому поручению Владимира Путина и направлен на поиск новых кадров для управляющих должностей в разных органах федеральной власти.