Инженер ЕВРАЗ НТМК прошёл в полуфинал президентского проекта «Лидеры России»

Накануне в Екатеринбурге завершился очный полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» для Уральского федерального округа. Администрация президента организовала этот конкурс как новый социальный лифт для молодых людей. В течение трёх дней 278 представителей регионов УрФО проходили очные испытания. Свердловскую область на данном этапе представляли 126 человек, из них пятеро из Нижнего Тагила.

Одним из участников регионального полуфинала, представляющих второй по численности город региона, стал начальник бюро технологии производства цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Константин Соколов.

«Узнал о новом конкурсе “Лидеры России” и решил попробовать свои силы, — признался Константин АН “Между строк”. — Первые два тура были заочными. Нужно было отвечать на вопросы из области экономики, математики, истории и даже литературы, помимо этого, проверяли управленческие и личностные качества участника. Полуфинал, который закончился вчера, проходил в виде деловой игры. Для меня такой формат был не новым. Финал конкурс молодого руководителя на НТМК проходит по такому же сценарию. Стараюсь принимать участие во многих конкурсах. “Лидеры России” для меня — это шанс научиться чему-то новому и с успехом применять эти знания в повседневной жизни и работе».

30 финалистов конкурса из УрФО объявят 16 декабря. Ещё несколько человек будут внесены в «лист ожидания». Результаты по ним станут известны по итогам всех полуфиналов. Финальный этап конкурса состоится в феврале 2018 года в Москве, в нём примут участие 300 лучших управленцев со всей страны. Участников финала наградят образовательными грантами на сумму в миллион рублей, а победители получат персонального наставника из числа лидеров российского бизнес-сообщества или из сферы государственного управления.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» был организован по прямому поручению Владимира Путина и направлен на поиск новых кадров для управляющих должностей в разных органах федеральной власти.