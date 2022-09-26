Единовременная выплата в 300 тысяч рублей, налоговые каникулы и скидки на ОСАГО: Госдума разрабатывает меры поддержки мобилизованных россиян

Группа депутатов от «Единой России» и КПРФ предложила в Госдуме законопроект о господдержке россиян, призванных на спецоперацию по частичной мобилизации. В документе речь идёт о единоразовой выплате в размере 300 тысяч рублей, а также об освобождении от уплаты процентов по ипотеке и потребительским кредитам, списании родным мобилизованных в период прохождения службы долгов за услуги по ЖКХ и взносов на капремонт.

В пояснительной записке депутаты добавили, что предложенные меры повысят престиж военной службы, поддержат семьи мобилизованных, снизят риски для семей с детьми-инвалидами. Также парламентарии предлагают освободить призванных от налога на имущество, установить компенсацию 50% от стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), освободить от платы за детский сад.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. На следующий день, 22 сентября, врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков подписал и опубликовал приказ о частичной мобилизации.