Единороссы отвергли предложенного Тунгусовым кандидата на пост спикера

Участники Кировского районного политсовета «Единой России» в ходе обсуждения подготовки праймериз на выборах в Екатеринбургскую районную думу отвергли предложенного им кандидата на пост спикера. Участник мероприятия сообщил Ura.ru, что глава Кировского района областного центра Александр Лошаков попросил партийцев поддержать на предварительном и основном голосованиях действующего заместителя сити-менеджера Екатеринбурга Михаила Матвеева. Он напомнил, что Матвеев входит в список кандидатов в депутаты, который был представлен 26 апреля первым заместителем губернатора Свердловской области Владимиром Тунгусовым. Он был зарегистрирован в качестве участника праймериз по округу № 6. Однако единороссы отнеслись к просьбе Лошакова критически. Им, в частности, не понравилось, что Матвеев не имеет отношения к Кировскому району и не состоит в партии.

Ранее региональные СМИ писали, что 14 мая руководитель исполкома Кировского отделения ЕР Екатерина Грачкова приняла участие в пресс-конференции, участники которой публично обвинили Владимира Тунгусова в дискредитации праймериз и попытке сфальсифицировать их итоги. О нечестности проводимых праймериз, напомним, заявили также действующий депутат думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов, депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин и руководитель исполкома Чкаловского отделения Елена Бондаренко. По их мнению, Тунгусов превращает праймериз в гордуму в «фарс и посмешище для всей страны», чтобы не потерять контроль над представительным органом власти уральской столицы. Речь идёт о так называемом «списке Тунгусова» — именах 18 кандидатов, которые, по версии первого вице-губернатора, должны победить на праймериз, стать кандидатами на выборах в гордуму, а затем — депутатами.

В отделении партии «Единая Россия» в Екатеринбурге позже заявили, что праймериз по выборам в Екатеринбургскую городскую думу пройдут «открыто и легитимно».