Свердловское отделение «Единой России» прокомментировало демарш коллег против «списка Тунгусова»

В отделении партии «Единая Россия» в Екатеринбурге заявили, что праймериз по выборам в Екатеринбургскую городскую думу пройдут «открыто и легитимно», со ссылкой на пресс-службу партийной ячейки пишет Znak.com.

По словам председателя контрольной комиссии отделения, члена рабочей группы по формированию счётных комиссий праймериз Константина Юферева, «процесс голосования максимально прозрачен, в этом смогут убедиться как участники праймериз, так и наблюдатели».

«У всех одинаковые шансы. Победит тот, кто сумел доказать свою полезность жителям Екатеринбурга, предложил реальную программу действий. Победа на праймериз в конечном счёте зависит от того, насколько активно те или иные кандидаты встречаются с горожанами, насколько готовы выполнять наказы избирателей, насколько большим авторитетом пользуются у екатеринбуржцев. Поэтому нет смысла давить на организаторов и использовать нечестные методы политической борьбы. Голосование ещё впереди, у всех участников есть время завоевать доверие избирателей. Пока преждевременно говорить о "победителях" или "проигравших". Результат праймериз зависит только от самих его участников», — сказал Константин Юферев.

Ранее на пресс-конференции часть представителей «Единой России» — действующий депутат думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов, депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин, руководитель исполкома Чкаловского отделения Елена Бондаренко — заявили о нечестности проводимых праймериз. В частности, они выступили против главы администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, который, по их мнению, превращает праймериз в гордуму в «фарс и посмешище для всей страны», чтобы не потерять контроль над представительным органом власти уральской столицы. Речь идёт о так называемом «списке Тунгусова» — именах 18 кандидатов, которые, по версии первого вице-губернатора, должны победить на праймериз, стать кандидатами на выборах в гордуму, а затем — депутатами.

Игорь Володин пообещал, что вне зависимости от того, как поступит федеральное руководство партии, авторы протестного письма готовы пойти дальше и выдвигаться на выборы в думу Екатеринбурга в ином порядке.