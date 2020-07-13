«Единая Россия» выдвинула на довыборах в гордуму Нижнего Тагила директора спортшколы «Юпитер» Александра Долгорукова

От «Единой России» бороться за место в Нижнетагильской гордуме от округа № 10 будет руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков. Заседание политсовета партии, в ходе которого и была озвучена фамилия претендента на депутатский мандат, прошло сегодня, 13 июля, в Общественно-политическом центре. Кандидатуру Долгорукова, по информации ЕР, поддержали все прибывшие на заседание политсовета единороссы. Всего на мероприятии присутствовал 31 член политсовета из 50.

Александр Долгоруков занимает пост главы спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» с марта 2019 года. Он попал в топ-5 муниципалов по самым высоким зарплатам в прошлом году с доходом в 122,3 тысячи рублей. До Долгорукова учреждением руководил Сергей Кутемов. Известно, что в ФОК «Президентский» любит плавать и заниматься на тренажёрах лидер тагильских единороссов и мэр Владислав Пинаев.

В 2018 году кандидат в гордуму от ЕР попал в скандальную историю, связанную с возбуждением уголовного дела на телеграм-канал «Пьяная Армата». Поводом стал пост о тогда ещё директоре нижнетагильской ДЮСШ «Юность» Александре Долгорукове. Канал обвинил его в том, что он получает большую зарплату, а сам прогуливает работу. В конечном итоге дело ожидаемо прикрыли из-за невозможности установить виновных.

Ранее сегодня стало известно, что «Справедливая Россия» выдвинула в качестве кандидата на довыборы в НТГД 50-летнего директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова. Активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва заявилась на довыборы от «Яблока». От КПРФ будет избираться лидер партийной ячейки в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин. ФИО кандидата от ЛДПР в ближайшее время опубликуют на сайте избиркома (после поступления документов).

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.