От справедливороссов в довыборах в гордуму Нижнего Тагила будет участвовать директор муниципальной спортшколы Сергей Шамшуров

«Справедливая Россия» выдвинула в качестве кандидата на довыборы в Нижнетагильскую гордуму, которые состоятся в сентябре, 50-летнего директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова. Конференция свердловского отделения партии прошла в минувшие выходные в Екатеринбурге. Об этом АН «Между строк» рассказал председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. Он принял участие в конференции СР в качестве одного из делегатов.

«В 2017 году Сергей Шамшуров шёл по списку “Справедливой России” в городскую думу. Он был в списке третьим. А у нас в думу попали тогда два человека — я и Игорь Макаров. Поэтому сейчас Шамшуров будет участвовать в довыборах уже по округу № 10. Школа, где он работает, граничит с этим округом», — отметил Леонид Мартюшёв.

Шамшуров будет участвовать в довыборах по одномандатному округу № 10, потому что именно его ранее представлял покинувший думу Андрей Обельчак. Необходимые для регистрации документы подадут в Избирательную комиссию Нижнего Тагила в ближайшее время.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Свердловской области конференция «Справедливой России» в эти выходные впервые проходила под открытым небом. В ней приняли участие 32 делегата, у каждого на входе измерили температуру.

Ранее стало известно, что активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва заявилась на довыборы в НТГД от «Яблока». Выдвижение от этой политической партии позволит ей избежать сбора 99 подписей в свою поддержку перед регистрацией кандидатуры в избиркоме.

Напомним, довыборы в городскую думу решили провести после того, как в марте Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября. Уже известно, что от КПРФ будет избираться лидер партийной ячейки в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин. От «Единой России», по источникам АН «Между строк», на думское кресло будет претендовать директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков. ФИО кандидата от ЛДПР будут в ближайшее время опубликованы на сайте избиркома (после поступления документов).