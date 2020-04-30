«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы по уплате НДС и НДФЛ

Партия «Единая Россия» представила президенту Владимиру Путину и направила в правительство предложения о мерах по поддержке бизнеса, со ссылкой на источник в партии пишет РБК. В пакете партии содержится 27 инициатив.

«Единой Россия» предложила изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Многие компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку из-за несовпадения их кода деятельности (ОКВЭД), указанного в едином государственном реестре, со списком пострадавших отраслей. Единороссы предлагают вместо поддержки по отдельным кодам деятельности ввести две группы, на которые распространить все льготы: предприятия, принудительно закрытые властями в связи с мерами по борьбе с пандемией, и предприятия, у которых падение выручки составило более 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019 года.

Партия также предлагает включить в правительственный список наиболее пострадавших отраслей оптовую торговлю непродовольственными товарами, управление торговой недвижимостью, частную медицину (сейчас в списке есть только стоматология), управление недвижимым имуществом, магазины беспошлинной торговли и наиболее затронутые виды производства.

Кроме того, единороссы предложили ввести налоговые каникулы для всех предприятий из пострадавших от пандемии отраслей, а не только малого и среднего бизнеса.

«В кратчайшие сроки проработать отмену начисления налогов по отдельным наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться. Распространить "налоговые каникулы" также на НДС и НДФЛ», — говорится в перечне предложений.

По уже начисленным налогам, сборам и страховым взносам предлагается ввести отсрочку с дальнейшей рассрочкой при их уплате.

Также в разработанном партией документе предлагается реализовать механизм предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году налогов предприятиям из пострадавших отраслей, ввести нулевую ставку страховых взносов на шесть месяцев и не более 15% до конца года, а также освободить пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Для поддержки занятости единороссы предложили выдавать беспроцентные зарплатные кредиты в объёме всего фонда оплаты труда на ближайший квартал при условии сохранения не менее 90% штата. Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, показал опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП). Максимальная величина выдаваемых предпринимателям займов сейчас определяется исходя из численности сотрудников и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на шесть месяцев.

Напомним, правительство с 1 апреля ввело отсрочку уплаты налогов (кроме НДС, налога для самозанятых и налогов в качестве налогового агента) на шесть месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Однако бизнес выступает за полную отмену уплаты, включая НДС.

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