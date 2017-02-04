«Единая Россия» официально объявила дату губернаторских праймериз в Свердловской области

Президиум генсовета «Единой России» официально назначил дату праймериз, на которых партийцы будут отбирать кандидатов в губернаторы и региональные парламенты. Предварительное голосование назначено на 28 мая.

«Вчера мы встречались с председателем “Единой России”, премьером Дмитрием Медведевым, – отметил секретарь Генсовета партии, зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов. – На встрече был обсуждён целый круг вопросов, в том числе по новым партийным проектам, бессрочном продлении приватизации жилья для всех, а также даты проведения предварительного голосования».

Как рассказал Znak.com секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, уже определены положения, которые фиксируют модель проведения праймериз в зависимости от уровня выборов.

«По открытой модели проводятся выборы Заксобраний, которые у нас в регионе по плану в 2021 году, и дум областных центров – в Екатеринбурге они намечены на 2018 год, – пояснил Шептий. – Праймериз по подбору кандидатуры губернатора будут проходить в ином режиме: не секрет, что президент РФ Владимир Путин определит своим указом, кого назначит исполнять обязанности губернатора, мы с огромным уважением относимся к позиции основателя нашей партии. Поэтому праймериз будут больше процедурой общений и предусматривать встречи потенциальных кандидатов с первичными отделениями партии».

Виктор Шептий также отметил, что в любом случае в праймериз будут участвовать не менее двух кандидатов. Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских написал на своей странице в Facebook, что намерен попросить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева внести в региональное законодательство изменения, позволяющие самовыдвиженцам также участвовать в выборах главы региона. В это же время многие федеральные и региональные СМИ сообщили о возможной отставке Куйвашева в ближайшее время.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила, а также депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»