«Единая Россия» объявила о планах провести ребрендинг партии после выборов президента

После выборов президента России «Единая Россия» проведёт ребрендинг, заявил в интервью «Вести FM» секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Президент России Владимир Путин идёт на выборы со своей программой, и реализовывать её будет партия. После выборов президента будет реализовываться ребрендинг "Единой России". Обсуждение будет проходить на разных площадках», — сообщил Турчак.

В чём конкретно будет заключаться ребрендинг, Турчак не пояснил, при этом он пообещал воссоздать в партии политуправление.

Турчак возглавил «Единую Россию» в конце 2017 года, на этом посту он сменил близкого к спикеру Госдумы Вячеславу Володину Сергея Неверова. Неверов, в свою очередь, стал лидером думской фракции единороссов.

В интервью «Вестям FM» Турчак подчеркнул, что партия стоит над фракцией.

«Ещё раз хочу повторить формулу — "Единая Россия" не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», — подчеркнул Турчак.

Партию «Единая Россия» создали в декабре 2001 года после слияния партии «Единство» и движений «Отечество» и «Вся Россия». Партия участвовала во всех парламентских выборах начиная с 2003 года. Также партия выдвигала своих кандидатов на президентские выборы 2008 и 2012 года.