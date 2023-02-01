ЕДДС Нижнего Тагила принимает ежедневно до 600 звонков

Ежедневно сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Нижнего Тагила принимают до 600 обращений тагильчан. Об этом рассказал директор ЕДДС Григорий Омельков, сообщает пресс-служба администрации города. За декабрь по единому телефону экстренных служб было принято около 500 обращений в сутки, на сегодняшний день таких звонков поступает по 350 в день. По словам Омелькова, жители города стали реже обращаться с вопросами, связанными с социально значимыми происшествиями.

«Нам звонят как по городским номерам, так и по системе 112. Ситуация в городе стабильная. По ресурсоснабжающим организациям: по теплу — нормально, по воде — нормально. Основными темами обращений сейчас являются расчистка дорог и тротуаров и отлов бездомных животных. Ожидается потепление, плюсовые температуры, на тротуарах возникнет гололёд, будем делать так, чтобы коммунальные службы быстро реагировали на изменение обстановки, производили своевременную подсыпку», — отметил Григорий Омельков.

В тагильской ЕДДС работают 43 специалиста, которые принимают заявки и передают их в мэрию, коммунальные службы или ресурсоснабжающие организации. В этом году учреждению исполнится 12 лет.

Номера телефонов оперативного дежурного пункта управления: 112, 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 41-26-99.