E1.ru: Шестерых жителей Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус

За минувшие сутки в городскую больницу № 40 Екатеринбурга доставили шестерых новых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как рассказал источник e1.ru, вечером 20 марта были госпитализированы двое жителей микрорайона Академический, утром 21 марта в больницу привезли ещё четверых человек.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждены шесть случаев заражения COVID-19. Всего в России зарегистрированы 253 случая заболевания, выздоровели 12 человек.
Как сообщают подписчики на Сахарова, 41 медики в защитных костюмах забрали 2 жителей с подозрением на коронавирус! По не проверенным данным, это молодой человек и девушка, прилетевшие сегодня утром и сдавшие анализы в аэропорту, ------, так же сообщается , что подъезд обработали дезинфицирующим средством
Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».