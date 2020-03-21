E1.ru: Шестерых жителей Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус

За минувшие сутки в городскую больницу № 40 Екатеринбурга доставили шестерых новых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как рассказал источник e1.ru, вечером 20 марта были госпитализированы двое жителей микрорайона Академический, утром 21 марта в больницу привезли ещё четверых человек.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждены шесть случаев заражения COVID-19. Всего в России зарегистрированы 253 случая заболевания, выздоровели 12 человек.