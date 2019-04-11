Джулиан Ассанж задержан в Лондоне после отказа Эквадора в убежище

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержала полиция в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщается на официальном сайте лондонской полиции.

«Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется до того, как его представят в Вестминстерском мировом суде, как только это станет возможным», — заявили в полиции.

Отмечается, что поводом для задержания стала неявка Ассанжа на заседание суда в 2012 году.

Ранее WikiLeaks сообщал, что власти Эквадора договорились с Великобританией об аресте Ассанжа, а предлогом для его выдворения станет скандал с утечкой офшорных документов компании INA Papers, которую основал брат президента Эквадора Ленина Морено. После обнародования документов в Эквадоре начали расследование в отношении президента на предмет коррупции. В МИД страны считают, что за утечкой стоит WikiLeaks.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что основатель организации не имеет к этому никакого отношения. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия отказался комментировать эту информацию, назвав её «слухами и догадками».

Напомним, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, он не мог покинуть его территорию из-за угрозы задержания.