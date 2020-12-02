Джазовый праздник непослушания готовит Нижнетагильская филармония для своих маленьких слушателей на Новый год

Артисты филармонии Нижнего Тагила работают над новогодней программой для детей. Пятая, юбилейная «Ёлка в доме музыки» в этом году состоится, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, и пройдёт она под звуки джаза.

«Мы не можем просто развлекать детей, мы должны успеть за такое короткое время их чему-то научить. Поэтому каждая наша “Ёлка в доме музыки” посвящена взаимоотношениям между героями, взрослыми и детьми. В этот раз мы решили затронуть тему непослушания — что можно, а чего нельзя. Ну и, естественно, раз мы филармония, мы подбираем музыку, репертуар, который нашу тему раскроет. И джаз подошёл к нашей теме как нельзя лучше, ведь не каждый академический музыкант может импровизировать, свободно чувствовать себя на сцене. Джаз — это про нарушение традиций», — рассказывает художественный руководитель филармонии, автор сценария детской новогодней программы Ксения Шумакова.

Музыкальный концерт-утренник для детей и их родителей «С Новым джазом!» (5+) — это «праздник непослушания» в импровизациях сказочных героев, зрителей и джазового коллектива «Тагил-бэнд». Зрителей ждёт увлекательная концертная программа с театральным представлением и играми. Ксения Шумакова исполнит роль Тоски Зелёной, а музыкант Александр Кузнецов будет Дедом Морозом, играющим джаз.

Традиционно филармонические ёлки проходят без хороводов — маленькие зрители участвуют в различных активностях, общаются с героями прямо со своих мест.

«Это уже пятая ёлка в таком формате. И с каждым годом желающих в этом поучаствовать всё больше и больше. Именно благодаря формату, потому что дети смотрят спектакль, принимают участие в процессе, но при этом они защищены от толкотни возле ёлки, что может быть стрессом для ребёнка. В прошлом году у нас было 10 аншлагов с полной посадкой в зале на 700 мест. В этом году будет 8 концертов с ограниченным числом билетов», — говорит Ксения Шумакова.

Детские новогодние концерты пройдут 26 и 27 декабря 3 и 4 января. Приобрести билеты в филармонии рекомендуют заранее, поскольку в предыдущие годы горожане раскупали их задолго до Нового года.

Отметим, новогодний праздник всё-таки состоится в учреждениях культуры города. Нижнетагильский драматический театр покажет пять любимых сказок, откажется от интермедии у ёлки, но подготовит интересные фотозоны в фойе. В Нижнетагильском театре кукол маленьким зрителям покажут новый музыкальный фольклорный спектакль «Теремок» режиссёра из Санкт-Петербурга Павла Овсянникова. В Новом Молодёжном театре в новогодние праздники можно будет посмотреть музыкальный спектакль «Снегурушка» от московского режиссёра Евгения Балтина и камерный спектакль «Морожены сказки» по произведениям Степана Писахова.

Решение о проведении новогодних представлений во дворцах культуры и досуговых центрах будет принято после 12 декабря. Новогодние спектакли в ДК могут состояться при условии, что их руководители смогут организовать творческую программу без участия маленьких артистов, воспитанников творческих студий и кружков.

Новогодние представления начнутся в Нижнем Тагиле 22 декабря, а завершатся 9 января 2021 года. В декабре артисты будут играть по два представления, а в январе — по три спектакля в день, рассказали в пресс-службе мэрии.