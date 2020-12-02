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Джазовый праздник непослушания готовит Нижнетагильская филармония для своих маленьких слушателей на Новый год

02.12.2020 14:03
Джазовый праздник непослушания готовит Нижнетагильская филармония для своих маленьких слушателей на Новый год

Артисты филармонии Нижнего Тагила работают над новогодней программой для детей. Пятая, юбилейная «Ёлка в доме музыки» в этом году состоится, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, и пройдёт она под звуки джаза. 

«Мы не можем просто развлекать детей, мы должны успеть за такое короткое время их чему-то научить. Поэтому каждая наша “Ёлка в доме музыки” посвящена взаимоотношениям между героями, взрослыми и детьми. В этот раз мы решили затронуть тему непослушания — что можно, а чего нельзя. Ну и, естественно, раз мы филармония, мы подбираем музыку, репертуар, который нашу тему раскроет. И джаз подошёл к нашей теме как нельзя лучше, ведь не каждый академический музыкант может импровизировать, свободно чувствовать себя на сцене. Джаз это про нарушение традиций», рассказывает художественный руководитель филармонии, автор сценария детской новогодней программы Ксения Шумакова. 

Музыкальный концерт-утренник для детей и их родителей «С Новым джазом!» (5+) — это «праздник непослушания» в импровизациях сказочных героев, зрителей и джазового коллектива «Тагил-бэнд». Зрителей ждёт увлекательная концертная программа с театральным представлением и играми. Ксения Шумакова исполнит роль Тоски Зелёной, а музыкант Александр Кузнецов будет Дедом Морозом, играющим джаз. 

Традиционно филармонические ёлки проходят без хороводов маленькие зрители участвуют в различных активностях, общаются с героями прямо со своих мест. 

«Это уже пятая ёлка в таком формате. И с каждым годом желающих в этом поучаствовать всё больше и больше. Именно благодаря формату, потому что дети смотрят спектакль, принимают участие в процессе, но при этом они защищены от толкотни возле ёлки, что может быть стрессом для ребёнка. В прошлом году у нас было 10 аншлагов с полной посадкой в зале на 700 мест. В этом году будет 8 концертов с ограниченным числом билетов», — говорит Ксения Шумакова. 

Детские новогодние концерты пройдут 26 и 27 декабря 3 и 4 января. Приобрести билеты в филармонии рекомендуют заранее, поскольку в предыдущие годы горожане раскупали их задолго до Нового года. 

Отметим, новогодний праздник всё-таки состоится в учреждениях культуры города. Нижнетагильский драматический театр покажет пять любимых сказок, откажется от интермедии у ёлки, но подготовит интересные фотозоны в фойе. В Нижнетагильском театре кукол маленьким зрителям покажут новый музыкальный фольклорный спектакль «Теремок» режиссёра из Санкт-Петербурга Павла Овсянникова. В Новом Молодёжном театре в новогодние праздники можно будет посмотреть музыкальный спектакль «Снегурушка» от московского режиссёра Евгения Балтина и камерный спектакль «Морожены сказки» по произведениям Степана Писахова. 

Решение о проведении новогодних представлений во дворцах культуры и досуговых центрах будет принято после 12 декабря. Новогодние спектакли в ДК могут состояться при условии, что их руководители смогут организовать творческую программу без участия маленьких артистов, воспитанников творческих студий и кружков. 

Новогодние представления начнутся в Нижнем Тагиле 22 декабря, а завершатся 9 января 2021 года. В декабре артисты будут играть по два представления, а в январе по три спектакля в день, рассказали в пресс-службе мэрии.

 

Фото: паблик Нижнетагильской филармонии во «ВКонтакте» 
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