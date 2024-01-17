Дворник из Нижнего Тагила, планировавший теракт, получил реальный срок

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Нижнего Тагила Виктора Расторгуева. Уроженец Мариуполя, работавший дворником в одной из тагильских управляющих компаний, был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. При обыске на месте его работы были найдены реактивы для создания взрывчатых устройств. По версии следствия, мужчина планировал ряд терактов на территории Свердловской области. Одной из целей его атаки должно было стать крупное промышленное предприятие на территории Нижнего Тагила.

Напомним, ключевым свидетелем по делу проходит бывший сообщник Расторгуева. Мужчина сам пришёл к правоохранителям и рассказал о предстоящих терактах. Далее он продолжил шпионить за коллегой и играть роль подельника. После очередных полевых испытаний самодельной ракеты злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело в отношении Расторгуева расследовалось почти 10 месяцев и в сентябре 2023 года было передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд. Мужчину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (попытка осуществления теракта). Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору. В итоге суд признал его вину и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Согласно решению суда, первые три года наказания Расторгуев проведёт в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

По информации антитеррористической комиссии Свердловской области, Расторгуев с решением суда не согласен и намерен обжаловать приговор.