Двоих жителей Нижнего Тагила на восемь лет отправили в колонию строгого режима за покупку килограмма метамфетамина

Калининский районный суд города Тюмени признал виновными двух жителей Нижнего Тагила по части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Мужчины купили в Тюмени и пытались перевезти в Свердловскую области почти килограмм метамфетамина.

По версии следствия, 30 апреля 2020 года мужчины на машине приехали из Свердловской области в Тюмень, где забрали из тайника почти 1 кг наркотиков, чтобы позже сбыть его в своём регионе. Вскоре после этого автомобиль остановили сотрудники полиции и при обыске нашли запрещённые вещества под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд назначил тагильчанам по восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.