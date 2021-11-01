​​​​​​​Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области 

Ночью 1 ноября в городе Шумиха Курганской области в частном доме произошёл пожар. При тушении были госпитализированы двое маленьких детей 5-ти и 7-ми лет. Спасти малышей не удалось, оба скончались в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

«В ночь на 1 ноября в городе Шумиха произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в посёлке Медовый. В ходе тушения пожара с места происшествия были госпитализированы двое детей, 2016 и 2014 годов рождения, мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения. Спустя непродолжительное время, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие дети скончались», - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина гибели детей устанавливается.

По предварительным данным, накануне родители распивали спиртные напитки. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, по данному факту будет организована проверка деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за выявление детей, находящихся в социально опасном положении.