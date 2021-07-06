Движение между Николо-Павловским и Алапаевском после дождевого паводка частично восстановлено

Движение на участке автодороги Николо-Павловское — Алапаевск в районе 4-го км, где вчера размыло грунт, частично восстановлено. Об этом сообщает госавтоинспекция Нижнего Тагила.

Сейчас дорогу продолжают ремонтировать, движение автомобилей организовано по одной полосе. На месте установлены дорожные знаки, очерёдность проезда регулируется сотрудниками ГИБДД. Госавтоинспекция рекомендует жителям Горноуральского городского округа быть внимательными при проезде по данному участку.