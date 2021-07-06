Движение между Николо-Павловским и Алапаевском после дождевого паводка частично восстановлено

06.07.2021 15:37
Движение на участке автодороги Николо-Павловское — Алапаевск в районе 4-го км, где вчера размыло грунт, частично восстановлено. Об этом сообщает госавтоинспекция Нижнего Тагила.
Сейчас дорогу продолжают ремонтировать, движение автомобилей организовано по одной полосе. На месте установлены дорожные знаки, очерёдность проезда регулируется сотрудниками ГИБДД. Госавтоинспекция рекомендует жителям Горноуральского городского округа быть внимательными при проезде по данному участку.
- Участок автодороги Николо-Павловское — Алапаевск размыло из-за сильного дождя. Дорожники перекрыли дорогу из-за угрозы обрушения моста.
- На территории Горноуральского городского округа, в состав которого входит село Николо-Павловское, с 5 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от паводка развёрнуты пункты временного размещения, в которых организовано дежурство медицинских работников и психолога.