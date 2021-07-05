Жители сёл под Нижним Тагилом оказались отрезанными от внешнего мира из-за пострадавшего от паводка моста

Из-за сильного дождя на участке автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск в районе 4-го км размыло грунт. Дорожники перекрыли дорогу из-за угрозы обрушения моста.

Как сообщает госавтоинспекция Нижнего Тагила, сейчас на месте проводятся работы по восстановлению переправы. Объезд закрытого участка осуществляется через Реж. Из-за закрытия дороги мусоровозы компании «Рифей» временно не смогут вывозить отходы из населённых пунктов Горноуральского городского округа.

ЧП «Нижний Тагил» / размыв грунта ЧП «Нижний Тагил» / размыв грунта ЧП «Нижний Тагил» / размыв грунта

Прокуратура Свердловской области организует проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера.

Добавим, что на территории Горноуральского городского округа, в состав которого входит село Николо-Павловское, с 5 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от паводка развёрнуты пункты временного размещения, в которых организовано дежурство медицинских работников и психолога. Правда, по информации областного МЧС, жители подтопленных территорий отказались от размещения в ПВР.

Как рассказала ИА «Все новости» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, за выходные 3 и 4 июля в Нижнем Тагиле выпала месячная норма осадков — около 100 мм.