Две тысячи человек в посёлке под Кушвой остались без медицинской помощи

В посёлке Восток города Кушвы, где проживают около 2 тысяч человек, полгода не работает отделение общей врачебной практики (ОВП), пишет Znak.com.

По словам местных жителей, предыдущий медработник ОВП весной 2018 года ушла на пенсию, а нового врача на это место до сих пор не могут найти. Вновь открыть центр ОВП местные власти обещали в феврале, однако здание до сих пор закрыто, а дорога к нему занесена снегом.

«Это отделение, конечно, не единственное в Кушве, но до ближайшего врача из посёлка километров 4-5. Оно переполнено, ведь рассчитано только на их население. Бывает так, что на приём запишут в половину шестого, а выходят оттуда только в половину одиннадцатого. Наши люди писали письма в местную администрацию, в областную, собирали подписи, чтобы пункт открыли. Но результата так и нет», — рассказал местный житель Евгений Сапрыкин.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области подтвердили, что в данный момент для центра ОВП у них нет медработника.

«Как только будет решён кадровый вопрос, ОВП возобновит свою работу», — отметил пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

По словам главного врача Кушвинской больницы, сейчас в этом отделении ОВП работает лаборатория и медсестра.

«Теперь два раза в неделю будет работать ещё и фельдшер, пока не найдут постоянного сотрудника», — добавили в региональном Минздраве.

Жители отмечают, что выездные приёмы уже практиковались в их центре общей врачебной практики, но вскоре прекратились. Подобный режим работы ОВП местных жителей не устраивает.