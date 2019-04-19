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Две школы на 1200 мест, мост через пруд и дороги. В 2019 году на реализацию ключевых проектов Нижнего Тагила направят более миллиарда рублей

19.04.2019 13:07

В 2019 году на реализацию инвестиционных проектов в Нижнем Тагиле направят 1,2 млрд рублей. Сумма была озвучена на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. По словам замглавы по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, необходимые средства поступят из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

Деньги потратят на ключевые для города проекты, в том числе капремонт школы № 72 на Тагилстрое (80 млн рублей), строительство школы № 100 на 1200 мест на Муринских прудах (почти 960 млн рублей) и создание двух детских садов (почти 240 млн рублей). Это позволит создать новые места в образовательных учреждениях и снизить очереди на них. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация ещё по трём детским садам, рассматривается возможность строительства школы в микрорайоне «Александровский-2». В неё планируется перевести учащихся школы № 32 на время реконструкции здания образовательного учреждения. 

«Это точно такая же школа по проекту на 1200 мест, как на Муринских прудах, отметил Алексей Бурдилов. Уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, но не решён вопрос финансирования. Необходимо 878 млн рублей только на строительно-монтажные работы. В правительстве Свердловской области рассматривают возможность строительства объекта на условиях государственно-частного партнёрства. Есть уже конкретные предложения от потенциальных застройщиков». 

С ремонтом «Дома Окуджавы» опять придётся подождать. По словам Бурдилова, чиновников подвёл разработчик проектно-сметной документации, сейчас мэрии придётся расторгать с ним контракт и искать нового подрядчика, поэтому в 2019 году ремонтные работы на объекте культурного наследия регионального значения не начнутся.   

В этом году в городе благоустроят пять дворов (112,5 млн рублей), ТОС «Пограничный» и сквер Пионерский (99 млн рублей), приведут в порядок 21 улицу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (606 млн рублей). Также в Нижнем Тагиле будет продолжено благоустройство территории вокруг музея изобразительных искусств, прорабатывается вопрос о выделении средств на начало строительства моста через Тагильский пруд уже в этом году. Уже заключён контракт с компанией из Казани, которая разработает научно-проектную документацию и архитектурно-художественный проект реконструкции комплекса зданий на проспекте Ленина. В июне мэрия планирует получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции Театра кукол. Уже сейчас на госэкспертизе находится проект «президентского» легкоатлетического манежа. 

«Ещё один объект строительство спортивного зала в Православной гимназии. В 2019 году мы заканчиваем данный проект, он осуществляется полностью за счёт средств областного бюджета. Хочу отметить, что здесь никаких наших фантазий нет, все объекты реальны», отметил Бурдилов.  

Большинство депутатов думской комиссии по бюджету, эконмической политике и инвестициям докладом Алексея Бурдилова остались недовольны. Они потребовали от чиновников озвучивания определённых целевых показателей. Никита Беркутов усомнился в качестве тех работ, которые будут выполнены на многочисленных строящихся объектах. 

«У нас подрядчики-то нормальные будут? Мы обеспечены будем ими? Про школу пишут, что там гастарбайтеры работают и прочее. Это очень серьёзный вопрос, потому что сейчас многие предприятия сталкиваются с отсутствием квалифицированных организаций», отметил Никита Беркутов.

Алексей Бурдилов отметил, что отбор подрядчиков регламентируется законом 44-ФЗ. Мэрия может выбирать только из тех компаний, которые заявились на торги, но часто возникает ситуация, когда о своём желании участвовать в конкурсе сообщает лишь одна организация. 

Вячеслав Малых озаботился судьбой бывшей воинской части на Вые. Директор школы № 32 Галина Масликова попросила Бурдилова держать её и коллег в курсе строительства образовательного учреждения на 1200 мест в «Александровском-2», а также перспектив переезда школы № 32 в новое здание. 

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