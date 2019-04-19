Две школы на 1200 мест, мост через пруд и дороги. В 2019 году на реализацию ключевых проектов Нижнего Тагила направят более миллиарда рублей

В 2019 году на реализацию инвестиционных проектов в Нижнем Тагиле направят 1,2 млрд рублей. Сумма была озвучена на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. По словам замглавы по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, необходимые средства поступят из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Деньги потратят на ключевые для города проекты, в том числе капремонт школы № 72 на Тагилстрое (80 млн рублей), строительство школы № 100 на 1200 мест на Муринских прудах (почти 960 млн рублей) и создание двух детских садов (почти 240 млн рублей). Это позволит создать новые места в образовательных учреждениях и снизить очереди на них. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация ещё по трём детским садам, рассматривается возможность строительства школы в микрорайоне «Александровский-2». В неё планируется перевести учащихся школы № 32 на время реконструкции здания образовательного учреждения.

«Это точно такая же школа по проекту на 1200 мест, как на Муринских прудах, — отметил Алексей Бурдилов. — Уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, но не решён вопрос финансирования. Необходимо 878 млн рублей только на строительно-монтажные работы. В правительстве Свердловской области рассматривают возможность строительства объекта на условиях государственно-частного партнёрства. Есть уже конкретные предложения от потенциальных застройщиков».

С ремонтом «Дома Окуджавы» опять придётся подождать. По словам Бурдилова, чиновников подвёл разработчик проектно-сметной документации, сейчас мэрии придётся расторгать с ним контракт и искать нового подрядчика, поэтому в 2019 году ремонтные работы на объекте культурного наследия регионального значения не начнутся.

В этом году в городе благоустроят пять дворов (112,5 млн рублей), ТОС «Пограничный» и сквер Пионерский (99 млн рублей), приведут в порядок 21 улицу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (606 млн рублей). Также в Нижнем Тагиле будет продолжено благоустройство территории вокруг музея изобразительных искусств, прорабатывается вопрос о выделении средств на начало строительства моста через Тагильский пруд уже в этом году. Уже заключён контракт с компанией из Казани, которая разработает научно-проектную документацию и архитектурно-художественный проект реконструкции комплекса зданий на проспекте Ленина. В июне мэрия планирует получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции Театра кукол. Уже сейчас на госэкспертизе находится проект «президентского» легкоатлетического манежа.

«Ещё один объект — строительство спортивного зала в Православной гимназии. В 2019 году мы заканчиваем данный проект, он осуществляется полностью за счёт средств областного бюджета. Хочу отметить, что здесь никаких наших фантазий нет, все объекты реальны», — отметил Бурдилов.

Большинство депутатов думской комиссии по бюджету, эконмической политике и инвестициям докладом Алексея Бурдилова остались недовольны. Они потребовали от чиновников озвучивания определённых целевых показателей. Никита Беркутов усомнился в качестве тех работ, которые будут выполнены на многочисленных строящихся объектах.

«У нас подрядчики-то нормальные будут? Мы обеспечены будем ими? Про школу пишут, что там гастарбайтеры работают и прочее. Это очень серьёзный вопрос, потому что сейчас многие предприятия сталкиваются с отсутствием квалифицированных организаций», — отметил Никита Беркутов.

Алексей Бурдилов отметил, что отбор подрядчиков регламентируется законом 44-ФЗ. Мэрия может выбирать только из тех компаний, которые заявились на торги, но часто возникает ситуация, когда о своём желании участвовать в конкурсе сообщает лишь одна организация.

Вячеслав Малых озаботился судьбой бывшей воинской части на Вые. Директор школы № 32 Галина Масликова попросила Бурдилова держать её и коллег в курсе строительства образовательного учреждения на 1200 мест в «Александровском-2», а также перспектив переезда школы № 32 в новое здание.