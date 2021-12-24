Две пожилые пациентки погибли при пожаре в ковидном госпитале Астрахани 

Сегодня в Астрахани горело реанимационное отделение Областной инфекционной клинической больницы для коронавирусных больных. При пожаре погибли две женщины 69 и 79 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в изолированном боксе. По другой информации, в больнице взорвался кислородный баллон. Источник «Интерфакса» утверждает, что пожар спровоцировали неисправности в системе освещения.

Возгорание возникло в реанимации на первом этаже. Площадь составила 15 квадратных метров. Были эвакуированы 46 человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.