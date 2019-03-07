Два спортсмена из Свердловской области завоевали золото на Универсиаде в Красноярске

6 марта в Красноярске уральские спортсмены завоевали два золота Универсиады, пишет E1.ru.

Евгения Захарова завоевала золото в эстафете на 3000 метров в составе сборной России по шорт-треку, а фигурист Максим Ковтун стал лучшим в короткой программе.

Результат сборной России по шорт-треку, в составе которой выступает Евгения, составил 4 минуты и 14 секунд. Вторыми стали японки, они отстали на 7 секунд. Бронзу завоевали шорт-трекистки из Казахстана.



Евгения Захарова (слева)



Максим Ковтун за свой прокат получил 91,74 балла — он допустил лишь касание льда рукой, когда приземлялся после тройного акселя. Чуть меньше чем на балл он обошёл итальянца Маттео Риццо, занявшего второе место. Уже 7 марта фигуристы покажут свою произвольную программу. Они выйдут на лёд в 17:00 по екатеринбургскому времени.

Всего 6 марта спортсменам из России удалось завоевать 19 медалей. Сборная России лидирует в медальном зачёте.