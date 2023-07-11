Два контракта на содержание кладбищ и парков в Нижнем Тагиле выиграла местная компания

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на оказание услуг по содержанию городских кладбищ, парков и скверов. Оба контракта мэрия заключила с местной компанией «Комавтотранс», которая не первый год подряд выигрывала подобные контракты.

Начальная цена договора по содержанию кладбищ, рассчитанного на один год, составила 32,4 млн рублей. Выполнять работы компания должна будет до 30 июня 2024 года, средства на это будут направлены из местного бюджета.

Согласно договору, на территориях кладбищ подрядчик будет выкашивать траву, убирать мусор, кронировать деревья, чистить дороги от снега и садить цветы, в том числе на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное». Подрядчик обязуется содержать 20 кладбищ. Прошлый контракт на 1,5 года был заключен также с «Комавтотранс», тогда услуги по содержанию кладбищ обошлись городской казне в 42,37 млн рублей.

Стоимость контракта на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле составляет около 76 млн рублей. До 30 июня 2024 года подрядчик будет заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами. Сюда же включена акарицидная обработка против клещей каждую весну.

В 2021 году за три года обслуживания подобный контракт обошёлся администрации в 130 млн рублей.