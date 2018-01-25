Два человека погибли при сходе поезда с рельсов в Италии

Два человека погибли, ещё около 110 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда недалеко от Милана, сообщает итальянский телеканал RAI News 24.

Поезд следовал из Кремоны в Милан, но сошёл с рельсов между Тревильо и Пьольтелло. По данным телеканала, около десяти человек получили тяжёлые травмы, примерно 50 — незначительные ранения.

Причины случившегося выясняются. Железнодорожное и автомобильное движение в районах, прилегающих к месту аварии, затруднено. На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее, 15 января, поезд, перевозивший 60 пассажиров, сошёл с рельсов в метро Вашингтона.