«Думаю, я всю жизнь умела разбираться в травах». Создатель натуральной косметики Ксения Волчкова — о том, как мода на экологию делает нас лучше

Ксения Волчкова уже несколько лет занимается производством косметики на травах в своей небольшой мастерской на Гальянке. Сейчас там можно найти натуральные крема, мыло, шампуни, бальзамы, гели и гидролаты. Журналист «Афиши МС» Анастасия Скурихина побывала в уникальном пространстве, где на полках хранятся стеклянные банки с маслами и отварами и всегда чувствуется аромат цветов и трав. Ксения рассказала нашему журналисту, как она попала в мир природной косметики, сложен ли процесс её изготовления и чем натуральный косметический продукт лучше масс-маркета.

О начале пути и любви к травам

Ксении Волчковой 31 год, она окончила худграф, но связала свою жизнь с производством косметики. В сферу красоты попала случайно, когда 10 лет назад, находясь в декретном отпуске, решила сварить мыло. Вскоре девушка стала зарабатывать на своём хобби и открыла небольшую мастерскую. Через пару лет Ксения поняла, что ограничиваться варкой мыла ей не хочется, и решила попробовать создавать косметические продукты на травах.

«Первый раз я сварила косметику 7 лет назад, тогда ещё в Тагиле не было возможности её приобрести, а в интернете я заказывала нечасто. Поэтому мне захотелось создавать косметику самостоятельно, к тому же это было очень близко к мыловарению», — говорит Ксения Волчкова.

Поначалу косметику она делала только для себя в свободное от работы время, а два года назад перешла к продажам. Сейчас её основным источником дохода по-прежнему остаётся мыловарение, но в последнее время у девушки появилось много заказов и на травяную косметику. Готовую продукцию она показывает у себя Instagram, где рассказывает не только о косметике, но и о полезных растениях, вредных агрессивных добавках, а также даёт советы по уходу за кожей.

Желание изучать растения у Ксении появилось ещё в детстве: она часто выбиралась в лес с дедушкой, который рассказывал ей о полезных свойствах трав. А в студенчестве девушке нравилось собирать травы и заваривать из них чаи.

«В лесу я чувствую себя спокойно, у меня нет тревоги и напряжения. И почему-то я знаю названия всех трав, но откуда эти знания появились — не понимаю. Наверно, это благодаря дедушке, где-то в подсознании сохранились его рассказы о травах, а сейчас проснулась любовь к ним», — делится Ксения.

Одно из любимых растений мастера — жасмин, его она выращивает у себя на домашнем огороде в Черноисточинске. Другие природные ингредиенты для будущей косметики девушка собирает практически рядом с домом или в ближайшем лесу. На сбор трав и цветов уходит не более двух часов, а вот перебирать их приходится долго, так как Ксения сразу распределяет, на какой косметический продукт пойдёт определённая часть растения. Травы заготавливаются весной и в начале лета, так как в это время они обладают самыми полезными свойствами.

О процессе создания косметики

К своей деятельности Ксения подошла основательно: она заочно отучилась в Москве на химико-биологическом факультете, а также прошла курсы у московского специалиста по основам технологии косметических средств.

«Безусловно, это сложный процесс, нужно разбираться в особых техниках введения трав в косметические средства, то есть уметь создавать такой состав, чтобы косметика потом не забродила», — объясняет Ксения.

Сейчас мастер умеет делать шампуни, бальзамы, гели, масла, а также гидролаты. Гидролат — это дистиллят, или пар, который пропускается через растения, а затем собирается. Его также называют растительной или цветочной водой. Для изготовления гидролата нужен специальный аппарат, визуально напоминающий самогонный. Создавали его на заказ на Челябинском самогонном заводе.

Варка гидролата занимает примерно полтора часа, на 400 мл требуется 2 кг растений. В аппарат устанавливаются две колбы — одна для сырья, а вторая для охлаждения полученного пара. Затем этот пар собирается и конденсируется. Хранить средство можно до полугода.

О масс-маркете и моде на экологию

К девушке за последние месяцы обратилось много тагильчанок за её продукцией или советами по уходу. Часто в мастерскую приходят группами на экскурсию. Люди находят её сами в Instagram или через знакомых.

«Тренд на экологию — это хорошо. До Тагила это совсем недавно дошло, в Москве или Питере об этом говорят уже давно. Но меня радует то, что сейчас тагильчане начали задумываться о том, что они едят и что они наносят на себя. Кожа — это наш самый большой орган, и заботиться о нём очень важно», — рассуждает автор натуральной косметики.

К косметике из масс-маркета Ксения относится отстранённо, ведь в её составах присутствует много химии. Да и пользуется девушка только косметикой собственного производства.

«Сейчас в косметике масс-маркета часто якобы используются натуральные компоненты. Я отношусь к этому спокойно, это на совести производителя. А человек, покупающий эту косметику, не должен надеяться и доверять таким брендам, не прочитав их составы, а должен быть образованным и пытаться разбираться в том, что он использует», — говорит Ксения.

По словам Ксении, косметика масс-маркета не может полностью заменить химический состав на природный по нескольким причинам. Во-первых, на получение природного сырья уходит много времени и денег, а химические ингредиенты создаются в лаборатории и их можно купить даже в интернете по небольшой цене. Во-вторых, срок годности натуральной косметики значительно меньше, чем химической. Связано это с тем, что в косметике масс-маркета используются агрессивные и мощные консерванты, которые позволяют хранить косметику по несколько лет. В-третьих, масс-маркет выпускает ту продукцию, которая должна удовлетворять как можно больше покупателей. Для этого в состав добавляют силиконы — химические добавки, от которых кожа становится приятной на ощупь после нанесения косметического средства.

О том, как начать делать косметику

Чтобы начать создавать косметику для себя, Ксения рекомендует обязательно ознакомиться с технологией её изготовления, понять, какие полезные свойства хочется получить, и уже исходя из этого подбирать правильные ингредиенты. Желательно о пользе натуральных компонентов прочитать хотя бы десяток источников, чтобы точно убедиться, подойдёт ли вам выбранное растение.

«К сожалению, некоторые травы могут вызвать аллергию, поэтому я всегда выдаю пробники своим покупателям. Лучше, конечно, заранее знать обо всех своих аллергенах, прочитать больше информации о выбранном растении. Если вдруг растение не подошло, то можно найти ему замену с такими же полезными свойствами. Ну и, конечно, всегда можно использовать ромашку, череду, крапиву или лаванду — эти травы вызывают аллергию меньше всех», — объясняет мастер.

А ещё самое главное — начать приучать себя к ежедневному базовому уходу, ведь без этого создавать косметику для себя бессмысленно. Ксения говорит, что до 25 лет активно питать кожу кремами и масками не нужно, важнее очищение, особенно по вечерам. После 25 лет уже стоит уделять внимание активному питанию.

В конце беседы Ксения рассказала и показала, как можно самостоятельно приготовить инфуз — настой масел на травах. Делается он только из сухой травы, а использовать лучше те ингредиенты, которые подойдут для вашего типа кожи. Мастер подготовила рецепт полезного настоя из крапивы.

«Для инфуза понадобится только стеклянная банка, масло и крапива. Для начала нужно мелко измельчить траву — чем меньше, тем эффективнее получится настой. Ни в коем случае не мойте растение, никакой лишней влаги попадать не должно, потому что масло может испортиться. Как только банка будет заполнена крапивой, нужно залить её маслом, я использовала кунжутное, но можно и любое другое. Не стоит лить слишком много масла — должно быть точное соотношение масла и сырья. Затем аккуратно размешиваем и отправляем настаиваться на два-три дня. Также можно в течение настаивания периодически нагревать настой на водяной бане, так как при нагревании до 30–40 градусов полезные добавки не разрушаются и быстрее добавляются в масло. Как только инфуз будет готов, его нужно процедить».

Это косметическое средство отлично подходит для массажа, в том числе антицеллюлитного. Также такой инфуз можно использовать как маску для волос.