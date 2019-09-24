Дума Екатеринбурга назначила опрос о месте строительства храма Святой Екатерины

Дума Екатеринбурга окончательно утвердила условия проведения опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, пишет Znak.com.

Как говорится в постановлении, которое приняли депутаты и подписал глава города Александр Высокинский, опрос пройдёт 13 октября на 51-м участке. Жителям Екатеринбурга будет предложено выбрать из двух площадок: на месте бывшего Уральского приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Депутаты, как и ранее члены комиссии по местному самоуправлению, отказались принимать поправки, предложенные депутатом Константином Киселёвым: он, в частности, предлагал включить в опросный лист ещё один пункт для тех, кто хочет проголосовать против всех площадок. Дума также окончательно исключила из списка площадок пустырь на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров на заседании рабочей группы по строительству храма 20 сентября заявлял, что опрос будет признан состоявшимся при явке 1% от общего количества избирателей — это 10857 человек. Для опроса изготовят 700 тысяч бюллетеней.

Напомним, храм Святой Екатерины пытались построить на набережной городского пруда в сквере у драмтеатра. Жителям это не понравилось, в зелёной зоне неделю не утихали протесты, в рамках которых более сотни человек были оштрафованы, ещё на нескольких участников акции были заведены уголовные дела по различным статьям. В итоге от строительства собора в этом месте отказались, а выбрать новый участок решили на общегородском опросе.