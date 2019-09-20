Из списка возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге исключили ещё одну площадку

Рабочая группа по опросу о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге единогласно проголосовала за исключение из списка площадок под строительство пустырь на перекрёстке улиц Фурманова — Белинского.

«Нам коллеги сообщают, что участок с данным кадастровым номером на сегодня предоставлен в бессрочное пользование для государственных нужд, в связи с этим возможность размещения собора не представляется возможной», — цитирует Znak.com главу города Александра Высокинского.

Согласно выписке из Росреестра, участок отдан в бессрочное пользование управлению ФСБ по Свердловской области. По данным издания, на этой территории планируют построить жилой комплекс по проекту, заказанному УГМК.

Высокинский также получил ответы от лиц, которые являются интересантами по другим двум площадкам — на месте бывшего Уральского приборостроительного завода на улице Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. В обоих случаях строительство собора возможно, поэтому эти площадки будут включены в опрос.

Заседание думы, на котором примут решение о назначении опроса, состоится во вторник, 24 сентября. Сам опрос, предположительно, проведут 13 октября на 44 участках города. Участвовать в нём смогут все совершеннолетние жители Екатеринбурга, у которых есть официальная регистрация.

Ранее представители движения «Парки и скверы Екатеринбурга», которые представляли интересы участников протеста против строительства храма в сквере у Театра драмы, отказались от участия в рабочей группе. Они заявили, что не считают форму опроса, предложенную мэрией и одобренную комиссией думы по местному самоуправлению, прозрачной и легитимной. С ними согласились социологи, работавшие в группе от мэрии и от оппозиции.

Представитель Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников выступил с предложением допустить к участию в опросе только православных верующих.