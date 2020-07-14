Дудь выступил в поддержку обвиняемого в госизмене экс-журналиста Ивана Сафронова

Журналист Юрий Дудь в своём Instagram прокомментировал дело о госизмене советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, и напомнил о роли журналистики в обществе.

Дудь привёл в пример публикацию Катерины Гордеевой, которая написала историю 5-летней девочки, всю жизнь прожившей в медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, несмотря на отсутствие заболеваний.

«Журналистка Катерина Гордеева — изменила всё. После её текста на девочку С. обратила внимание служба опеки, завертелась судебная движуха. Спустя несколько месяцев родителей ограничили в правах, девочку удалось вытащить из люксовой тюряги и передать в приёмную семью. Девочка С. привыкает, но уже полна новых впечатлений: недавно впервые увидела живую собаку. Это один из многих примеров, который напоминает: смысл работы журналистов (не всех, но многих) — в том, чтобы решать проблемы людей», — написал Дудь.

По его мнению, общество не должно оставаться в стороне, когда «к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене», потому что «когда несправедливость случится рядом с вами […] именно журналисты (не все, но многие) будут первыми, кто за вас впишется».

«Ивану Сафронову — честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий», — написал Дудь.

Напомним, 7 июля Лефортовский районный суд Москвы арестовал советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по делу о госизмене. По версии ФСБ, он сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности Вооружённых сил РФ на Ближнем Востоке. Сам журналист не признает обвинения. Ведущие СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова, которому теперь грозит до 20 лет лишения свободы.