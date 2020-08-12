Дудь призвал белорусскую милицию перестать «калечить безоружных земляков»

Журналист Юрий Дудь в своём телеграм-канале обратился к белорусским милиционерам с просьбой не применять силу к протестующим.

«Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьёте и стреляете в безоружных людей на улице. Причём не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке», — написал Дудь.

Он заметил, что, по его мнению, «без сильных пацанов и девчонок в погонах» государство существовать не может.

«Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — пишет журналист.

Дудь добавил, что если милиционеры поступают подобным образом по своей воле, то они не правы, а если по приказу начальства — то «***** [очень далеко] надо слать такое начальство».

«Моё уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола», — написал Дудь.

Напомним, в Беларуси с 9 августа идут акции протеста из-за выборов президента страны. В них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. За время кампании нескольких кандидатов арестовали, в том числе тех, кого называли серьёзным соперником действующего президента.

После голосования 9 августа жители Минска и других белорусских городов вышли на улицы. Все три дня, что идут протесты, белорусский ОМОН жёстко их разгоняет, применяя светошумовые гранаты и стреляя резиновыми пулями. Кроме того, есть видеозаписи, как, предположительно, сотрудники МВД избивают людей на улицах, останавливают автомобили и бьют тех, кто в них ехал.