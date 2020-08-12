В Беларуси третью ночь шли протесты против фальсификации результатов выборов

В ночь на 12 августа в Беларуси вновь продолжились массовые протесты против результатов выборов президента республики, пишет NEXTA Live.

Протестующие собирались в разных районах Минска, а столкновения перетекли из центра города на окраины. Силовики преследовали участников забастовки во дворах спальных районов и прочёсывали подъезды. Местные жители сопровождали действия силовиков криками из окон и проклятиями, в ответ на это, по словам очевидцев, правоохранители стреляли и по окнам. Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водомёты, чтобы разгонять людей.

В Минске водителей, которые останавливались по требованию ГАИ, избивали ногами люди в военной форме. Они также били по проезжавшим мимо и сигналившим автомобилям дубинками, разбивали стёкла, избивали и задерживали водителей.

В то же время протестующие пытались возводить баррикады — в том числе из автомобилей и мусорных баков. К демонстрантам примкнула часть водителей общественного транспорта, которые выстраивали баррикады из автобусов и троллейбусов.

Подразделения силовых структур покинули Минск к трём часам утра — с улиц сняли оцепление, а движение транспорта по основным дорогам восстановили.

Напомним, по данным ЦИК, 9 августа на президентских выборах с большим перевесом (80%) победил Александр Лукашенко. Однако согласно независимому подсчёту «Голоса», учитывающему данные по голосованию 1,8 млн избирателей и опирающемуся на реальные протоколы УИКов, на большинстве участков фаворитом стала Светлана Тихановская. Белорусы, считающие, что результаты выборов сфальсифицированы, сразу после публикации экзитполов вышли на улицу. 10 августа, в понедельник, протесты возобновились. Оппозиционный соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Беларуси Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну из-за угроз своей семье. Позже государственные СМИ республики опубликовали её обращение, в котором Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы». Обращение было зачитано с листа, предположительно, в здании ЦИК Беларуси, где кандидата в президенты удерживали более 7 часов.