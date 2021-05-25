Драматический театр Нижнего Тагила получил зрительский приз на международном фестивале русской драматургии

Нижнетагильский драматический театр взял приз зрительских симпатий V Международного фестиваля русской классической драматургии «Горячее сердце». Фестиваль проходил с 14 по 22 мая в городе Кинешма Ивановской области, в котором любил отдыхать русский драматург Александр Островский.

Тагильские артисты представили на сцене Кинешемского драматического театра имени Островского спектакль «Головлёвы. Маменька» (16+). В 2019 году постановка краснодарского режиссёра Даниила Безносова получила первое в театральной истории Нижнего Тагила попадание в лонг-лист национальной премии «Золотая Маска». Пьесу по роману Михаила Салтыкова-Щедрина написала современный драматург Ярослава Пулинович.

«Мы покорили сердца зрителей, живущих в тех живописных местах, где Александр Островский писал свои лучшие пьесы. Зрителей, которые с рождения любят русский театр. Мы гордимся. Мы счастливы!» — отмечают в драматическом театре Нижнего Тагила.

Поездка в Кинешму стала возможна благодаря благотворительной поддержке ЕВРАЗа. Компания выделила 550 тысяч рублей на транспортные расходы театра и доставку декораций на фестиваль.

Отметим, что в начале лета артистов Нижнетагильского драматического театра ждёт насыщенная фестивальная программа. 3 июня на межрегиональном фестивале «Ирбитские подмостки» они покажут экспериментальное «Молоко» (18+), а с 1 по 10 июня примут участие в Фестивале театров малых городов в Набережных Челнах всё с теми же «Головлёвыми».