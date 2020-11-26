Драматический театр Нижнего Тагила и Камерный театр Екатеринбурга поменяются сценами в начале декабря

1 и 2 декабря на сцене Нижнетагильского драматического театра выступят артисты Камерного театра Екатеринбурга. Они представят тагильской публике два спектакля из своего репертуара ­­— драму «Лондонский треугольник» по пьесе Александра Углова и комедию «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева.

Актёры Нижнетагильского театра драмы в эти же дни отвезут в Екатеринбург комедии «Очень женатый таксист» по пьесе Рея Куни и «Ужин с дураком» по пьесе Франсиса Вебера. «Ужин с дураком» поставил художественный руководитель Березниковского драматического театра, обладатель премии и специальных призов главного театрального фестиваля области «Браво!» Пётр Незлученко.

Двухдневные обменные гастроли проходят при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Билеты лучше приобретать заранее.