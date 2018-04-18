«Дождь»: Жёны Суркова и главы группы «Сумма» оказались владелицами совместного бизнеса

Супруга помощника президента РФ Владислава Суркова Наталия Дубовицкая и жена бизнесмена Зиявудина Магомедова Ольга Шипилова (Магомедова) вели совместный бизнес, пишет «Дождь». Речь идёт об элитном ресторане Beef Bar на Пречистенской набережной в Москве.

Beef Bar — ресторан высшей ценовой категории, входящий в международную сеть, — такие же заведения работают в Монако и Ницце. Он специализируется на мясных блюдах. В последние годы Beef Bar в Москве пришёл в упадок, с осени 2016 года «Р-Синдикат» не рассчитывалась с поставщиками, в отношении компании были возбуждены исполнительные производства на сумму свыше 2 млн рублей. Но, как пояснили судебные приставы, у «Р-Синдиката» отсутствует имущество для погашения долгов. С проектом также была связана Марина Сечина, бывшая жена главы «Роснефти».

В 2012-2013 годах Дубовицкая и Шипилова (Магомедова) владели 25-процентными долями в компании «Р-Синдикат», управляющей рестораном Beef Bar. Затем они покинули проект, их доля досталась фирме «РС-Инвест», связанной с Мариной Сечиной. Эта компания владела долей в ресторанном бизнесе до апреля 2015 года.

Партнёром Шипиловой и Дубовицкой, а затем и «РС-Инвест» выступала компания «Ресторанный синдикат», связанная с бизнесменом Иваном Майсюком. Он часто берёт в партнёры известных людей. Например, сейчас он совместно с Ириной Тинтяковой владеет фирмой «Чайна Ньюс Патриаршие пруды», а она управляет сетью «Китайские новости». Тинтякова — супруга экс-министра финансов Алексея Кудрина. Другой бывший партнёр по бизнесу Майсюка — режиссёр Фёдор Бондарчук.

После разорения «Р-Синдиката» Майсюк открыл в том же здании на Пречистенской набережной другой элитный ресторан — Beef Royal. Средний чек там, по словам другого участника проекта ресторатора Александра Соркина, составлял 8-9 тысяч рублей. Сейчас заведение вновь сменило вывеску — теперь там располагается ресторан Piazza Italiana, бывшее здание которого сгорело в Большом Саввинском переулке. Как выяснил «Дождь», побывавший в Piazza Italiana, кассовый чек выдается на ООО «Вояж», единственный владелец которого — Иван Майсюк.

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов 31 марта был арестован по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также растрате. Общий ущерб инкриминируемых ему преступлений составил 2,5 млрд рублей. Вместе с бизнесменом по делу проходят его брат Магомед Магомедов и глава компании «Интекс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов.