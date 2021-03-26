Дождь со снегом обещают на выходные в Нижнем Тагиле

В эти выходные в Нижнем Тагиле прогнозируются дожди и снег. Днём температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью опустится до 4–8 градусов ниже ноля.

В пятницу, 26 марта, днём столбики термометров покажут +5 градусов, возможен кратковременный дождь. В выходные станет немного прохладнее, на 2-3 градуса. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают также облачность, кратковременный дождь и снег.

В понедельник, 29 марта, сохранится вероятность дождей. Днём воздух прогреется до +3, ночью столбики термометров опустятся до –6 градусов.

30 и 31 марта метеорологи прогнозируют переменную облачность и потепление до +6 днём и –1 градус ночью.