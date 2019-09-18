«Дождь», «Новая газета» и «Эхо Москвы» пожаловались Чайке на незаконный приговор Павлу Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда, приговорившего актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, сообщил в телеграм-канале Венедиктов.

В жалобе подчёркивается, что приговор, вынесенный судьёй Тверского суда Москвы, незаконный и необоснованный. В документе утверждается, что 3 августа этого года фотокорреспонденты «Новой газеты» и журналисты телеканала «Дождь» были свидетелями задержания Устинова и успели снять задержание на видео. Ранее защита Устинова предоставила суду видеозаписи его задержания и просила приобщить эти материалы к делу и ознакомиться с видео во время судебного заседания.

«Данные видеозаписи объективно и беспристрастно свидетельствуют о том, что Устинов не совершал инкриминируемого ему стороной обвинения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК, а, напротив, сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгваридии, за которыми последовало его незаконное задержание», — говорится в жалобе.

Во время судебного разбирательства судья отказался приобщить к делу видеоматериалы.

«Подобный отказ со стороны суда должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции», — считают подписавшие жалобу.

По мнению Венедиктова, Синдеевой и Муратова, Тверской суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона. В соответствии с пунктом 2 ст. 389.15 и ст. 389.17 УПК такие нарушения являются основанием для пересмотра решения суда. Подать апелляцию может не только гособвинитель, но и вышестоящий прокурор, напоминают авторы документа. Венедиктов, Синдеева и Муратов требуют от Чайки добиться отмены приговора Устинову.

Накануне российские актёры устроили флешмоб в поддержку Павла Устинова. Акцию запустил актёр Александр Паль, который призвал коллег сплотиться и привлечь внимание к приговору Устинову.

Флешмоб поддержали Максим Галкин, Юлия Пересильд, Юлия Ауг, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, сергей Шнуров, Сергей Лазарев, Елизавета Боярская, Кристина Асмус, Александр Петров, Никита Ефремов, Ирина Горбачёва, Виктория Исакова, Павел Табаков и многие другие.

Напомним, Павла Устинова задержали в центре Москвы 3 августа во время несогласованной акции протеста. Актёру было предъявлено обвинение в сопротивлении при задержании. По версии следствия, задерживающий Устинова омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга.